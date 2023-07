Nicotera, secondo appuntamento con il festival Guitaromanie: spazio ai giovanissimi

Il secondo appuntamento del Festival Guitaromanie avrà luogo il 15 luglio nell’auditorium del Liceo Bruno Vinci di Nicotera alle ore 22.00 con il concerto “Chitarristi crescono” e vedrà infatti come protagonisti alcuni giovanissimi chitarristi di Nicotera e Limbadi che hanno frequentato il corso di Strumento musicale dell’I.C. di Limbadi durante quest’anno scolastico (Chitarra: Belvedere Annunziata, Giannini Nicola e Clarinetto: Rocco Zinnà), due alunne del Liceo “B. Vinci” (Aurora Cutellé e Marianna Tripaldi), un alunno dell’ITIS (Andrea Marra) e un ospite proveniente da Catania (Stefano Aprile).

Il direttore Artistico, Romolo Calandruccio, consapevole della difficoltà che incontrano i giovani musicisti a trovare spazi in concerti pubblici, già dalla scorsa edizione ha pensato di dare ai giovani chitarristi, frequentanti o neo diplomati del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, un importante palcoscenico all’interno del Festival. Quest’anno ha voluto allargare ulteriormente la platea, dedicando un concerto anche alle giovanissime promesse nicoteresi e non solo.

Pur essendo giovanissimi, i chitarristi proporranno un programma interessante e di spessore artistico che spazierà dalla musica antica a quella contemporanea, passando attraverso alcuni dei più importanti autori dell’Ottocento. Eseguiranno brani di J. S. Bach, G. Sanz, F. Carulli, M. Giuliani, F. Sor, N. Coste, H. V. Lobos, L. Brouwer.

Il prossimo e terzo appuntamento avrà luogo l’11 agosto nel Chiostro di Palazzo Convento alle ore 22.00 e vedrà come protagonista il chitarrista Giuseppe Contartese, originario di San Calogero ma da diversi anni vive e studia a Crema. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

