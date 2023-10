Cosenza, a monsignor Filippo Ramondino il premio “Gustavo Valente”

È monsignor Filippo Ramondino il vincitore dell’ottava edizione del premio “Gustavo Valente”, assegnato annualmente a Cosenza nell’ambito della Settimana della cultura calabrese. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al sacerdote e studioso vibonese nel corso di un’apposita cerimonia svoltasi nel Centro polifunzionale del Comitato spontaneo della città dei Bruzi. Alla base della scelta fatta dall’apposita giuria, così come spiega Demetrio Guzzardi – direttore editoriale di Progetto 2000 e organizzatore dell’evento giunto alla sua 13esima edizione – «gli studi, la competenza storica, il lavoro d’archivio e, soprattutto, la specifica fatica letteraria pubblicata sui vescovi calabresi e sulla questione sociale» da monsignor Ramondino, attuale direttore dell’Archivio storico della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e docente presso l’Istituto teologico “San Pio X” di Catanzaro. L’annuale edizione della Settimana della cultura calabrese è in corso di svolgimento, dal 26 settembre al 3 ottobre, ed è contrassegnata da una forte connotazione vibonese. Al premio “Gustavo Valente” assegnato a monsignor Ramandino, infatti, si somma la mostra “L’arte nell’orto” del maestro Antonio La Gamba, inaugurata nel Centro polifunzionale il giorno dell’avvio della rassegna, quest’anno inserita nel grande cartellone delle iniziative di “Cosenza capitale italiana del volontariato 2023”. Il programma della 13esima edizione dell’evento prevede, tra l’altro, nella giornata di domani 2 ottobre la presentazione del volume “Santi e beati in Calabria” del vescovo emerito della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo. L’appuntamento è, in questo caso, alle 18.30, alla presenza dello stesso autore, di monsignor Ramondino, dell’editore Guzzardi e dello studioso Foca Accetta.

