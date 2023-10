“Le donne sono isole”, studenti protagonisti della presentazione del libro della docente-scrittrice Preta

Ampia partecipazione per il pomeriggio letterario andato in scena alla libreria Mondadori di Vibo Valentia. Ospite dell’appuntamento culturale, la docente e scrittrice Maria Concetta Preta e il suo ultimo lavoro, “Le donne sono isole”. Durante l’evento non sono mancati i contributi di Ivan Fiorillo, scrittore, la docente Laura Sardanelli e di Stefania Mobilio, proprietaria dell’attività commerciale. Un appuntamento che ha visto come protagonisti i ragazzi delle scuole e in particolare gli allievi del liceo classico Morelli (3EQ). L’opera, targata Meligrana editore, rappresenta una indagine sulla ribellione, sui concetti di diversità, autonomia. Il volume ha come protagonista le donne nelle loro molteplici sfaccettature. Troviamo Circe, Penelope, Arianna, Saffo, le sirene. Personaggi epici spesso accostati a eroi e semidei ma che mantengono una identità precisa, nel bene e nel male.

“Le donne sono isole”

Il messaggio del libro è forte. “Le donne sono isole” rimandano all’isolamento, alla solitudine: la condanna per l’aver violato le norme sociali o politiche. Interessante comprendere, nelle pagine del volume, in cosa sia consistita la devianza femminile nell’antichità (e se abbia dei richiami al presente). Così questa indagine sulla ribellione riesce a rappresentare una storia antica e moderna. La presenza degli allievi non è stata fine a sé stessa. Sono stati loro il fulcro dell’iniziativa tramite una partecipazione attiva e un dibattito aperto. Uno strumento sicuramente inusuale che ha permesso ai giovani studenti di avere visioni più ampie su miti/leggende che spesso si trovano a studiare nei testi scolastici. Ogni storia, un destino diverso. Le donne del libro sono al contempo sognatrici e disilluse, forti e fragili, ammaliatrici e assassine. In loro convivono fantasie e fantasmi e le loro figure -inevitabilmente-sono più attuali che mai.

LEGGI ANCHE: “Le donne sono isole”, la forza e il coraggio delle donne ribelli nel libro della scrittrice Preta

La leggenda dei 7 martiri di Monteleone e la storia del Castello rivivono con le passeggiate culturali

Dalle chiese del centro storico alla scalinata Cerasarella, a Vibo un patrimonio “da vivere”