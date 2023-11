Halloween: a Bivona dolci, musica e divertimento per i bambini

Dolcetti, musica e divertimento hanno animato le strade di Bivona nella giornata di ieri in occasione di Halloween. Un pomeriggio di festa con decine e decine di bambini e adolescenti in maschera per trascorrere qualche ora di socialità all’aperto. I giovani, al grido festoso di “dolcetto o scherzetto” hanno bussato alle porte e la gente del paese ha donato loro dei dolciumi. I più impreparati hanno “subito” innocenti scherzetti. Dopo il giro si sono recati in piazzetta dove era stato allestito nel gazebo su gentile concessione da parte del proprietario del bar della frazione, un piccolo rinfresco a opera delle mamme del luogo. È stata creata una “pozione magica” da Angela (con bicarbonato, aceto e colorante alimentare) che ha iniziato a bollire nel calderone sotto gli occhi dei piccoli stupiti. Nel piccolo piazzale antistante la tonnara, inoltre, i bambini sono stati intrattenuti a ritmo di musica e da Ilenia. Non sono mancati giochi. Tutto questo a titolo gratuito, reso possibile con l’impegno di volontari cittadini: «Per poter rendere il luogo adatto alla piccola manifestazione la mattina la piazzetta è stata pulita da alcuni cittadini e dal proprietario del bar poiché versava in stato di completo abbandono. Quindi – sottolineano gli organizzatori- non possiamo non ringraziare quanti ci hanno sostenuto. Il nostro paese – chiosano – merita di essere valorizzato».

