Teatro, emozioni e applausi a Vibo con il concorso nazionale “Lo strappo nel cielo di carta”

La seconda edizione di una importante manifestazione, quale un concorso nazionale teatrale, specie se la prima ha avuto successo, è sempre una rischiosa scommessa per chiunque. Costituisce l’inizio reale di un percorso che istituzionalizza l’evento sul territorio. Scommessa decisamente vinta dall’operosa associazione di promozione sociale-laboratorio teatrale La Ribalta di Vibo Valentia che, anche quest’anno, ha regalato al pubblico vibonese una finale suggestiva e artisticamente valida de “lo strappo nel cielo di carta” edizione 2023. Il bando prevedeva, come per la precedente edizione, due sezioni: corti teatrali a tema libero e monologhi a tema “I sette vizi capitali”. Al concorso (patrocinato Uilt – Unione italiana libero teatro) hanno partecipato circa 40 lavori, la cui selezione, in prima battuta, è stata effettuata proprio dai componenti de La Ribalta i quali hanno individuato due corti teatrali e quattro monologhi per l’esibizione finale dell’11 novembre 2023. La giuria tecnica, costituita da importantissime figure del panorama artistico e culturale a livello nazionale: Paolo Ascagni, Iris Berthoud, Paolo Giura, Giuseppe Martone Junior e Anita Pititto, ha contribuito a qualificare ed impreziosire questo cofanetto di emozioni.

Il premio per il miglior corto teatrale è stato assegnato a “Illusorie Verità” interpretato da Giuseppe Pasquale e Rebecca Porricelli – Laboratorio d’Arte Reforma e Compagnia Teatrale, Bitritto – Bari. A Giuseppe e Rebecca è andato anche il premio quale miglior regia e, all’incredulo ed emozionato Giuseppe, anche il premio come miglior attore. Il premio relativo al miglior monologo ha visto trionfare “Marakaibo” interpretato, scritto e diretto dal giovane Luca Falleri – Città di Castello – Perugia. Unanimemente la giuria ha assegnato il premio di miglior attrice a Marialuce Malta, interprete del monologo “Autodasè” di Aurelio Aceto (Chieti) – Compagnia Teatrale I Guitti – Vibo Valentia. Il premio Innovazione ed originalità La Ribalta è stato assegnato a “Il Viaggio” scritto e diretto da Orazio Picella ed interpretato da Simona Pisani e Dino d’Alessandro di Ellemmeti (Libera Manifattura Teatrale Aps) di Napoli. Tra gli altri bravissimi finalisti, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi ed essere apprezzati dal pubblico, troviamo: Antonia Maria Cantisani con il monologo “Preferisco l’accidia” e Bibiana De Cristofaro che ha interpretato “La lista (Superbia)” di Paolo Cutuli. Dell’artista Rocco Elia, invece, sono le opere originali che hanno costituito i premi principali assegnati al miglior corto e al miglior monologo, nonchè i quadri, molto apprezzati dal numeroso pubblico presente, che hanno impreziosito il foyer del Cinema Teatro Moderno di Vibo Valentia. Nelle prime file della platea sempre presenti assessori e sindaca del Comune di Vibo Valentia, Maria Limardo, che ha ringraziato gli intervenuti e gli organizzatori per il contributo sociale e culturale di cui la città di Vibo Valentia ha costante bisogno. «La Ribalta Teatro (Rosario Gattuso, Giusi Fanelli, Antonio Fortuna, Emilio Stagliano, Eleonora Rombolà, Anna Vardè, Anna Portaro, Antonio Gattuso, Maria Chiara Crupi) ha cucito in un unico spettacolo i vari lavori in gara, anche attraverso l’esibizione di due testi di Antonio Fortuna (La Gola e Vizio Eterno) interpretate dagli stessi componenti dell’associazione. L’appuntamento alla terza edizione – chiosano i promotori -diventa quindi una promessa che questi ragazzi fanno a loro stessi, alla città, ed al movimento artistico di cui, ormai, sono tra i protagonisti principali. Non resta che aspettare il prossimo Strappo».

