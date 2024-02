Remo Sciutto è il vincitore di “The floor”, trionfo per il divulgatore originario di Pizzo

Il giovane divulgatore di storia dell’arte, Remo Sciutto ha trionfato nell’ambito del game show “The floor-Ne rimarrà solo uno” in onda su Rai 2. Il 26enne originario di Pizzo, seguitissimo sui social, è riuscito ad arrivare primo tra i cento partecipanti e conquistare 100mila euro di montepremi. Il format, condotto da Ciro Priello e Fabio Balso, parte del gruppo comico “The Jackal” prevede una battaglia a colpi di quiz. A ogni partecipante è assegnata una casella e una categoria. Uno dopo l’altro i concorrenti sfidano i confinanti in un velocissimo duello: chi perde viene immediatamente eliminato. Il vincitore, invece, guadagna la casella dell’avversario allargando il proprio spazio. La gara finale si è concentrata su “outfit famosi”, categoria scelta dall’altro sfidante. Remo Sciutto, domanda dopo domanda, è riuscito a indovinare il maggior numero di personaggi fino ad agguantare la vittoria. I soldi della vincita, stando a quanto dichiarato nell’ambito dello show, verranno investiti nell’attività di divulgazione sui social e in parte donati in beneficenza. Remo, nel programma, ha scelto un nome evocativo, “l’imperatore del Sacro calabro impero”, riaffermando le sue orgogliose radici meridionali. Il 26enne infatti da anni vive a Bologna dove ha studiato e ha conseguito due lauree in storia dell’arte. Nell’ambito di “The floor” aveva avuto modo di raccontare gli aspetti più significativi della sua vita: «Dare una mano alla mia famiglia e lavorare grazie ai miei studi – aveva affermato- è una grande soddisfazione. Se poi dovesse arrivare la vittoria, si coronerebbe un sogno». Sui social non è mancato l’abbraccio della sua terra d’origine: «Il suo legame con Pizzo è forte e la comunità napitina lo ha sostenuto con entusiasmo durante la finale. Il sindaco e l’Amministrazione comunale si congratulano per questo straordinario successo che lo proietta ancora più in alto nel mondo della divulgazione culturale e dell’intrattenimento».

