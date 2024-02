Si apre il sipario del nuovo teatro di Vibo con lo show del duo comico “Ale & Franz”

Una veduta interna del nuovo teatro comunale di Vibo

“Il primo spettacolo nel nuovo teatro comunale di Vibo Valentia si terrà mercoledì 14 febbraio alle ore 21.00, con lo show del duo comico “Ale&Franz”. Lo annuncia il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. Per la prima data le modalità di vendita dei biglietti prevedono la prenotazione del posto che sarà possibile effettuare nelle giornate di sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 20, nei locali di Palazzo Gagliardi presso lo sportello della Pro loco, grazie anche alla collaborazione dei volontari dell’Orchestra Sinfonica della Calabria, con la possibilità di scelta su piantina tra la platea e i tre ordini dei palchi. Ogni persona potrà acquistare un massimo di quattro biglietti prenotandoli negli orari suindicati; le prenotazioni verranno poi convertite in biglietti che potranno essere ritirati da martedì 13 febbraio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 direttamente in teatro. Costo dei tagliandi: Platea: euro 30,00; I ordine di palchi: euro 20,00; II ordine di palchi: euro 15,00; III ordine di palchi: euro10,00.

