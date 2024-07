Notte magica al Castello di Vibo: col naso all’insù a guardare le stelle insieme al Fai

Locandina evento

L’iniziativa “Fai parte della magia del cielo notturno” promossa dal Fondo per l’ambiente italiano (Fai) si terrà stasera, 10 luglio, nel suggestivo Castello normanno-svevo di Vibo Valentia. L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 20:30 con ultimo ingresso alle ore 23:00, consentirà ai partecipanti di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e delle stelle. L’evento, organizzato dalla delegazione Fai locale in collaborazione con l’Associazione astronomica del Mediterraneo, prevede la partecipazione di esperti che accompagneranno i presenti alla scoperta dei segreti e delle curiosità del cielo stellato. Un’occasione unica per ammirare la bellezza del firmamento e apprendere nuove conoscenze scientifiche in un contesto suggestivo e ricco di storia.

Per partecipare all’evento è previsto un contributo minimo di 3 euro, che permetterà di sostenere le attività del Fai e contribuire alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio vibonese. Un’opportunità imperdibile per trascorrere una serata diversa e affascinante, all’insegna della magia del cielo notturno e della cultura scientifica. La delegazione Fai vibonese ringrazia per la collaborazione il direttore del Museo archeologico nazionale Vito Capialbi, Maurizio Cannatà, l’associazione culturale Mnemosyne e l’Associazione astronomica del Mediterraneo. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative promosse dalla fondazione provinciale per sensibilizzare la cittadinanza alla tutela dell’ambiente e della cultura, confermando il successo ottenuto con precedenti eventi come la presentazione del libro di Justin Marozzi. Non resta che prepararsi a sollevare lo sguardo verso il cielo e lasciarsi incantare dalla magia delle stelle, in un’esperienza unica e coinvolgente che promette emozioni e scoperte indimenticabili.