Parghelia, il dottorato di don Giuseppe Florio sul Beato Francesco Mottola riceve il plauso del gruppo consiliare “Guardare al futuro”

Il capogruppo di Guardare al futuro Daniele Vasinton

Il gruppo consiliare “Guardare al futuro” del Comune di Parghelia «esprime le proprie congratulazioni con il sacerdote don Giuseppe Florio, per il brillante conseguimento del dottorato in Teologia con una tesi incentrata sulla figura del Beato Francesco Mottola di Tropea». Questo è quanto scrivono in una nota i consiglieri Daniele Vasinton, Pasquale Ferrazzo e Fabio Minieri, figura significativa per la Chiesa calabrese. Lo scorso 12 luglio alla Pontifica facoltà teologica dell’Italia meridionale di Napoli, don Florio, parroco della comunità di Parghelia, ha discusso con successo la sua tesi dal titolo “La catechesi narrativa nella proposta pedagogica di don Francesco Mottola”, ottenendo un riconoscimento importante per il suo approfondimento di una figura così significativa per la Chiesa calabrese.

«Un altro importante contributo del nostro parroco – hanno sottolineato – al beato Francesco Mottola. Conoscendolo bene, siamo certi che avrà ancora molto da dare alla nostra comunità, come ha sempre fatto finora. Don Florio è da sempre un punto di riferimento per le famiglie e i giovani di Parghelia e questo nuovo traguardo conferma la sua dedizione e il suo impegno costante per la crescita spirituale della comunità. Il gruppo “Guardare al futuro” si unisce a tutta la comunità di Parghelia nell’esprimere i più sinceri complimenti al neo dott. Florio, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni».