Parghelia, il dottorato di ricerca di don Florio rivela nuovi aspetti del Beato Francesco Mottola

Don Giuseppe Florio, parroco di Parghelia

Nel contesto dell’Anno giubilare dedicato al Beato Francesco Mottola di Tropea, che si celebra in questi giorni, un importante contributo è stato offerto da don Giuseppe Florio, parroco di Parghelia. Il 12 luglio, infatti alla Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale di Napoli, don Giuseppe Florio ha sostenuto la sua tesi di dottorato intitolata “La catechesi narrativa nella proposta pedagogica di Don Francesco Mottola”. La ricerca condotta dal neo dott. Florio ha permesso di mettere in luce un aspetto poco conosciuto della figura del Beato Mottola: la sua capacità di essere un perfetto formatore attraverso un particolare stile narrativo. Don Mottola, infatti, oltre che essere un esempio di santità e di dedizione al prossimo, ha saputo comunicare e trasmettere i valori della fede attraverso racconti e storie che arrivavano direttamente al cuore delle persone.

Un’immagine del Beato Francesco Mottola di Tropea

L’impegno e la dedizione di don Giuseppe Florio nella ricerca e nello studio della figura del Beato Francesco Mottola sono state molto apprezzate anche all’interno della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, soprattutto in un momento in cui la catechesi e la formazione religiosa rappresentano sfide importanti per la Chiesa e per la società in generale. In molti auspicano che il frutto del lavoro di don Giuseppe venga presto pubblicato e possa essere un prezioso strumento per conoscere meglio la figura del Beato Mottola e per approfondire la sua eredità spirituale.

«In un momento in cui il mondo ha tanto bisogno di testimonianze di Fede e di speranza – hanno fatto sapere alcuni suoi compaesani di Parghelia che tanto hanno ammirato questo impegno di don Florio -, l’esempio del Beato Francesco Mottola e il contributo di studiosi e ricercatori come il nostro parroco sono una luce che illumina il cammino di tutti coloro che cercano la verità e la bellezza della fede. Auguriamo dunque a don Giuseppe ogni successo, sicuri del fatto che continuerà a impegnarsi per diffondere il messaggio di amore e di speranza portato avanti dal Beato Francesco Mottola».