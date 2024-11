Un museo del crimine a Soriano: visitatori “Sherlock Holmes” indagheranno con la realtà virtuale sulla scena del delitto

Un’importante novità sta per coinvolgere l’Istituto di Criminologia di Vibo, con sede a Palazzo Gagliardi, e il Polo Museale di Soriano Calabro. Proprio l’Istituto di Criminologia, in altre parole, ha ottenuto un finanziamento da 128mila euro erogato da Invitalia (Agenzia Nazionale per lo sviluppo d’Impresa) per realizzare quello che sarà il Museo della Criminologia e ha chiesto al Polo Museale di Soriano, gestito dalla direttrice Mariangela Preta, di diventare sede principale di questa nuova realtà. E si tratta di una grande iniziativa dal momento che abbraccia cultura, criminologia appunto, e tecnologia. Il tutto infatti sarà realizzato grazie alla realtà virtuale, che darà la possibilità di ricostruire la scena di un crimine, con il visitatore che potrà immedesimarsi nei panni dell’investigatore raccogliendo prove e risolvere il caso. Insomma, un Museo virtuale che offre la possibilità di agire direttamente sul campo.

Mariangela Preta pronta a sposare il progetto

Mariangela Preta con lo staff dell’Istituto di criminologia

Di grande orgoglio e soddisfazione le parole della direttrice Mariangela Preta, la quale ha accolto con grande entusiasmo questa possibilità: «Il mio pensiero è di sensibilizzare, attraverso questo museo, sui crimini contro il patrimonio culturale. Grazie dunque anche al protocollo d’intesa con il Comune, guidato dal sindaco Antonino De Nardo, e a quello appunto con l’Istituto di Criminologia, l’intento deve essere quello di sensibilizzare le persone verso il rispetto del patrimonio e far comprendere i crimini contro di esso». E ancora: «Abbiamo effettuato il sopralluogo e stilato la prima convenzione per la realizzazione di questa realtà finanziata da Invitalia». Le tempistiche di realizzazione e conclusione dei lavori sono attualmente fissate per la prossima primavera.