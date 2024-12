La storia dei vicoli di Tropea raccontata nel libro di Dario Godano sulla Toponomastica

Locandina evento

Venerdì 27 dicembre alle ore 18 nella chiesa del Santissimo Rosario di Tropea si terrà la presentazione del libro di Dario Godano dal titolo “Toponomastica di Tropea – Storia di vie, larghi e vicoli” edito da Meligrana Editore. L’opera di Godano vuole «offrire un viaggio avvincente attraverso la storia, la cultura e l’identità della città tirrenica. Con il suo patrimonio urbanistico e architettonico – ha fatto sapere l’autore in una nota stampa -, Tropea è uno scrigno millenario di storie e significati racchiusi nei nomi delle sue vie, viali, larghi, piazze, affacci panoramici e dei suoi vicoli caratteristici: le “vinee” (viuzze)». Il lettore potrà «esplorare l’origine e l’evoluzione dei toponimi di Tropea, riconoscendo le tracce delle civiltà che l’hanno abitata e influenzata nel corso dei secoli. Attraverso un’analisi approfondita, arricchita da aneddoti e testimonianze, sarà così guidato in un percorso che tenderà a svelare gradualmente il legame indissolubile tra i nomi e le storie che questi custodiscono». Inoltre, si potrà «scoprire come la toponomastica tropeana non sia solo una questione di designazioni stradali, ma un vero e proprio racconto di una eredità civica che parla di tradizioni, leggende e identità collettiva».

L’opera di Godano «è un invito ai cittadini tropeani, soprattutto ai più giovani – prosegue il comunicato -, per riflettere sul proprio legame con il territorio, riscoprendo l’unicità di Tropea non solo nei suoi paesaggi, ma anche nei nomi che li raccontano. In più è rivolto a chi giunge da tutto il mondo per esplorare, conoscere e ammirare la bellezza della toponomastica come una chiave per comprendere la millenaria identità integrativa di Tropea». Durante la presentazione, insieme all’autore interverranno Teresa Saeli, componente dell’Accademia dei bibliofili “G. Barrio”; don Sergio Meligrana, parroco di Gasponi e Brattirò e l’editore Giuseppe Meligrana. Modererà l’incontro il giornalista Francesco Barone.