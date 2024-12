Al Museo Capialbi torna la Tombola archeologica: racconterà la storia di Vibo attraverso il gioco

Dopo l’ampia partecipazione e il successo registrato nell’edizione 2023, il Museo Capialbi di Vibo Valentia ospiterà il 28 dicembre, alle ore 17.00 la Tombola archeologica. L’evento è reso possibile grazie al sinergico lavoro del polo culturale con il Fai giovani e i ragazzi dei Servizi educativi del Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia – Dr Musei Calabria. Per il gran finale previsto l’arrivo di Babbo Natale che a sorpresa incontrerà i piccoli ospiti.

Il Museo di Vibo si conferma così luogo aperto al territorio, in gradi di attirare l’interesse sia per l’alto valore delle testimonianze archeologiche custodite che per la qualità delle iniziative messe in campo. La Tombola archeologica è un progetto che unisce il tradizionale gioco natalizio con l’intento di promuovere il bagaglio storico culturale di Vibo e provincia. I numeri estratti racconteranno infatti la storia della città nei secoli e i suoi reperti.

Qualche esempio? Il numero 69 è collegato al 1969 anno in cui venne alla luce nelle necropoli di Hipponion, la laminetta orfica. Il 6 invece si rifà alla data del 6 gennaio 1266, inizio della dinastia angioina. E poi ancora il 75 al 1975 anno in cui in località Cofino venne scoperta la straordinaria statua di Demetra.