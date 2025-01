Zambrone accoglie il 2025 con un concerto emozionante: la musica della rassegna Nativitas protagonista del nuovo anno

Il nuovo anno a Zambrone è iniziato in musica, con un evento che ha coinvolto tutta la popolazione. «Decisamente emozionante e coinvolgente il concerto con il quale il Complesso bandistico Città di Zambrone ha dato il benvenuto al 2025». Commenta così, attraverso un comunicato stampa, il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina. L’iniziativa si è svolta nella “Sala della memoria” del Centro servizi sociali del Comune di Zambrone nell’ambito della rassegna natalizia Nativitas che è giunta alla IX edizione. Ad organizzare la kermesse, l’amministrazione comunale. A fare gli onori di casa è stato lo stesso sindaco che, dopo avere raccontato qualche aneddoto intorno alla musica, ha fatto presente che per «il prossimo anno, considerato che la manifestazione sarà giunta alla decima edizione, verrà allestito uno spettacolo particolare e ricco di ulteriori proposte».

Presenti all’iniziativa anche il vicesindaco Nicola Grillo, l’assessore Enza Carrozzo e il consigliere Carlo Ferraro. Fra i maestri presenti anche i docenti di Strumento musicale della scuola secondaria di primo grado del capoluogo, Antonio Baccaglini e Mercurio Corrao. A dirigere il complesso bandistico, altra conoscenza molto legata al territorio, il maestro Vincenzo Laganà di Tropea. A presentare i brani è stata la musicista Giusy Giannini. «Molti i musicisti di Zambrone che hanno suonato per la circostanza: Antonio Amabile, Giusy Giannini, Simone Grillo, Andrea Iannello, Gloria Landro, Giuseppe Scordamaglia, Vincenzo Scordamaglia, Iris Vecchio e Maria Vecchio. In più qualche presenza storica come Ilenia Pungitore e il debutto di Matilde Perrone, residente nella frazione San Giovanni».

«Allo spettacolo – ha fatto sapere L’Andolina – hanno assistito sia i cittadini del posto che altre persone provenienti dall’hinterland zambronese. Il repertorio ha visto l’attenta e commossa partecipazione dei presenti e si è caratterizzato per la briosità e la il rigore delle esecuzioni. I brani eseguiti sono stati i seguenti: Amarcord, La vita è bella, White Christmas, Gabriel’s oboe (solista al sax il maestro Vincenzo Scordamaglia), Gladiatore, Michael Jackson Hit Mix, Jingle Bells, Canta Napoli (mix di canzoni napoletane popolari), Nessun dorma dalla Turandot (solista al flicorno tenore maestro Domenico Crudo), Marcia di Radetzky. Al termine del concerto – ha poi concluso la nota del sindaco – è stato offerto ai presenti un rinfresco e si è proceduto con il consueto scambio d’auguri con i musicisti e con quanti hanno assistito all’evento».