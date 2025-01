Tropea, una serata di emozioni musicali con il Quartetto d’archi Magna Graecia dedicata alle vittime di tutte le guerre

Ultimo appuntamento per la rassegna di musica classica “Armonie Natalizie 2024” a Tropea, in programma per domenica 26 gennaio 2025, alle ore 18:30, presso la suggestiva Chiesa Concattedrale di Maria Santissima di Romania.

Protagonista della serata è il rinomato Quartetto d’archi Magna Graecia, composto da Manuel Arlia (Violino primo), Debora Fuoco (Violino secondo), Giuliana Cammariere (Viola), Francesco Valenzisi (Violoncello).

Il programma della serata prevede l’esecuzione di: A. Dvořák: Quartetto op. 96 (“Americano”), G. Puccini: Quartetto “I Crisantemi”, D. Šostakovič: Quartetto n. 8 op. 110 in do minore, dedicato alle vittime di tutte le guerre.

Un viaggio musicale che abbraccia epoche e sensibilità diverse, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile tra melodie evocative, emozioni profonde e riflessioni storiche.

L’ingresso è gratuito. L’evento “Armonie Natalizie 2024” è realizzato grazie al sostegno finanziario del programma PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3, promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, nell’ambito dell’Avviso “Attività Culturali 2023”.