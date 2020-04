Settimana Santa, anche a Vibo celebrazioni in diretta streaming

L’iniziativa realizzata dalle parrocchie di Vibo Valentia e dalla Pro loco per mantenere vive le tradizioni legate alla Pasqua

Vicini ai fedeli, soprattutto in questa fase emergenziale. La Pro loco di Vibo Valentia e le parrocchie cittadine si apprestano a vivere la Settimana Santa promuovendo un programma di appuntamenti che potranno essere seguiti sia in streaming che sui canali social e media viste le stringenti norme anti-contagio per il coronavirus. Previste anche iniziative di promozione sociale. Il primo appuntamento si è concretizzato nella giornata odierna in occasione della Domenica delle palme. La messa, infatti, è stata trasmessa anche sulle pagine Facebook di Duomo e Pro loco. L’idea è stata apprezzata da diversi utenti.



Spazio anche al “Viaggio nella Settimana Santa vibonese”, il tour ideato dal sodalizio diretto da Luigi Saeli, che coinvolge la chiesa del Rosario di Vibo Valentia. Monsignor Filippo Ramondino avrà modo di illustrare i misteri del Venerdì Santo e la Storia della processione delle vare. Inoltre, alla Chiesa di San Giuseppe, Giuseppe La Torre illustrerà l’antica origine della processione della Desolata.

I video saranno trasmessi venerdì santo dalle ore 17:00 alle ore 23:00 sulle pagine social della Pro Loco di Vibo Valentia, il tutto accompagnato da una raccolta delle funzioni religiose “Le vare e la Desolata”. Altro appuntamento da segnalare il flashmob sempre Venerdì Santo previsto alle ore 21. Con “Vibo accende la speranza”, la Pro loco invita la cittadinanza a posizionare una candela su ogni balcone e finestra in segno di vicinanza alle famiglie colpite dal Covid-19, ed in segno di preghiera e speranza per la comunità. Ringraziamenti sono giunti dal presidente Saeli all’indirizzo di monsignor Ramondino, don La Torre, l’arciconfraternita del Rosario, don Purita e don Macrì, nonché le emittenti che collaborano per trasmettere le liturgie della Pasqua.

Il programma

9 aprile, giovedì santo

Messa in coena domini

Ore 18: in diretta streaming pagina facebook del Duomo

Ore 20.30: in differita pagina Facebook Pro loco Vibo Valentia

Video: la tradizione dei sepolcri a Vibo Valentia. Ore 22 sulla pagina Pro loco

10 aprile, venerdì santo

La passione del Signore e via Crucis

Ore 16: in diretta streaming pagina Facebook del Duomo

Ore 20: in differita pagina Facebook Por loco Vibo Valentia.

Vibo accende la speranza, ore 21

Una candela alla finestra come segno di solidarietà per le vittime del coronavirus

11 aprile, sabato santo. Veglia pasquale

Ore 20.30: diretta streaming sulla pagina Facebook del Duomo

Ore 22: in differita sulla pagina Facebook Pro loco

12 aprile messa di Pasqua

Ore 11: in diretta streaming pagina Facebook del Duomo

Ore 18: differita pagina Facebook Pro loco