“Essere padri oggi”, il Sistema bibliotecario riflette sulla figura paterna

Il Sistema bibliotecario vibonese inaugura un ciclo di incontri dedicati ai genitori e agli operatori dell’infanzia. Primo appuntamento venerdì 19 marzo alle 18.30 – in diretta sulla pagina Facebook del progetto “Tutti uguali, tutti diversi con la lettura” (www.facebook.com/leggimivv) e sul canale YouTube Eventi Sbv -, attraverso il proprio progetto propone l’incontro dal titolo “Essere padri oggi: l’importanza della figura paterna sin dai primi istanti di vita”.

L’evento percorrerà «una tematica spesso poco dibattuta ma di grande interesse nel panorama dello sviluppo emotivo e relazionale del bambino, offrendo spunti di riflessione in merito al ruolo dei papà, ripercorrendo il processo di genitorialità che ha inizio ancor prima della nascita di un figlio». Nel corso dell’incontro, Caterina Staropoli – psicologa, psicoterapeuta esperta in riabilitazione dell’età evolutiva e genitorialità – metterà sotto la lente d’ingrandimento «la figura dei “padri di oggi”, che rispetto a quanto avveniva fino a qualche decennio fa, partecipa di più alla cura e all’educazione dei figli, con una maggiore condivisione di compiti».

Per questo è stato richiesto il prezioso contributo di Caterina Coloca (psicologa, psicoterapeuta esperta in perinatalità) che fornirà strumenti di conoscenza, supportati da evidenze scientifiche, rispetto al ruolo genitoriale e l’indicazione di buone pratiche che possano supportare la figura paterna nella costruzione di un legame affettivo solido con i propri figli».

Con “Essere padri oggi: l’importanza della figura paterna sin dai primi istanti di vita”, “Tutti uguali, tutti diversi con la lettura” – progetto di promozione della lettura nella Prima Infanzia del Sbv – inaugura «un nuovo ciclo di incontri dedicati ai genitori, alle mamme e ai papà di oggi e di domani, e più in generale agli operatori dell’infanzia: tra marzo, aprile e maggio infatti saranno programmati diversi appuntamenti (calendario in via di definizione) con esperti per parlare dei benefici della lettura nella Prima infanzia, di genitorialità e di educazione alla lettura precoce».