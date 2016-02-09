L’iniziativa, sostenuta da Comune, Sbv e Libera Vibo, è in programma giovedì 11 a Palazzo Santa Chiara dove, alla proiezione del film sulla storia di Lea Garofalo, seguirà un incontro-dibattito.

Il regista Marco Tullio Giordana sarà ospite, giovedì 11 febbraio alle ore 17, dell’evento “Il coraggio oltre la narrazione – La storia di Lea, le storie di chi non si arrende”, evento organizzato da Reggio Cinema e Sabbia Rossa edizioni, in collaborazione con la presidenza del Consiglio regionale della Calabria e patrocinato, nell’occasione, dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia con la collaborazione del ‪‎Sistema bibliotecario vibonese‬ e di Libera Vibo.

L’evento si terrà presso Palazzo Santa Chiara, nell’auditorium del Sistema bibliotecario, alla presenza del sindaco Elio Costa, del direttore del Sbv Gilberto Floriani, di don Giuseppe Fiorillo, referente di Libera Vibo‬‬‬, di Enzo Russo, di Reggio Cinema, e di Paola Bottero, giornalista e scrittrice che modererà i lavori. Oltre al regista Marco Tullio Giordana, che ha diretto tra l’altro i film “La meglio gioventù” e “I cento passi”, prenderà parte all’incontro anche l’attore Alessio Praticò.

Alla proiezione del film “Lea”, ispirato alla storia di Lea Garofalo, seguirà il dibattito.