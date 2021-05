Cassetto digitale, la Camera di commercio di Vibo prima in Italia per adesioni

In un periodo in cui il Vibonese è protagonista di primati e di evidenze positive, tanto in campo nazionale che regionale, anche la Camera di commercio di Vibo Valentia fa la sua parte conquistando posizioni di vertice, lusinghiere in funzione del suo ruolo e dei servizi offerti all’utenza.

Un doppio risultato di successo arriva, infatti, nell’ambito del Sistema camerale: i dati diffusi da Infocamere attestano che l’Ente camerale vibonese è al primo posto sia in Italia, e per il secondo anno consecutivo, anche in Calabria, per adesioni in percentuale delle sue imprese al Cassetto Digitale. Si tratta di uno strumento tecnologico che, sulla piattaforma www.impresa.italia.it, creata da Infocamere per conto delle Camere di Commercio, consente all’l’imprenditore dotato di identità digitale, di accedere gratuitamente e in piena autonomia – da pc, smartphone e tablet – ai suoi dati aziendali, per condividerli in modo rapido e semplice con i propri partner o per utilizzarli secondo le sue specifiche necessità.

Soddisfazione viene espressa dal segretario generale dell’Ente Bruno Calvetta che, anche nella sua funzione di Conservatore del Registro Imprese, parla di «un successo significativo che attesta come la Camera di Commercio di Vibo Valentia, in un’ottica di sistema, stia effettivamente sostenendo il processo di innovazione delle sue imprese con strumenti concreti e tanto più efficaci in quanto accompagnati da campagne di informazione e formazione atte a sensibilizzare gli stessi imprenditori all’uso dei mezzi digitali per la semplificazione amministrativa e per ottimizzare, tempi, risorse, risultati. Un risultato che – sottolinea il segretario – si realizza non solo per le politiche attive e coerenti dell’Ente ma anche grazie all’impegno e alla condivisione del personale camerale, a cui va merito e plauso per la competenza, la capacità e la dedizione con cui assicurano i servizi agli utenti, ascoltando le loro esigenze e fornendo prontamente indicazioni e soluzioni. Anche questo è il punto di forza della Camera di commercio di Vibo Valentia che, sebbene di piccole dimensioni, si conferma efficiente e virtuosa».

«Questo traguardo – aggiunge il Commissario dell’Ente Sebastiano Caffo – che si inquadra in un trend di crescita e di risultati lusinghieri raggiunti dalla Camera di commercio di Vibo Valentia, grazie anche alla puntuale gestione amministrativa del segretario generale, dimostra come gli imprenditori stiano acquisendo sempre maggiore consapevolezza della valenza del patrimonio informativo delle Camere di Commercio, disponibile e utile per le esigenze dell’impresa. Soprattutto in questo particolare periodo storico il Cassetto digitale dell’imprenditore, già attivo dal 2017, ha dimostrato la sua lungimiranza e utilità, rappresentando un esempio concreto di come impresa e Pubblica amministrazione possano dialogare in modo continuativo e funzionale proprio attraverso la fruizione degli strumenti digitali, confermando, inoltre il ruolo decisivo delle Camere di commercio sia nell’evoluzione tecnologica delle singole realtà locali come del Sistema Paese nel suo complesso».