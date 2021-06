Sviluppo in Calabria, la Confederazione artigianato presenterà il piano a Tropea

Il documento contiene linee strategiche e progetti per risalire dalla grave crisi economica che mette la Regione tra gli ultimi posti della crescita produttiva e occupazionale

La Confederazione nazionale dell’artigianato presenterà il 17 giugno prossimo all’Hotel Tropis di Tropea alle ore 17 il proprio Manifesto per la ripresa e lo sviluppo della Calabria.

Il manifesto per la ripresa e sviluppo della Calabria

Il documento contiene 7 linee strategiche e 14 progetti operativi per risalire dalla grave crisi economica che mette la Regione tra gli ultimi posti della crescita produttiva e occupazionale. L’atto sarà illustrato dal commissario di Cna Calabria Giuseppe Vivace alla presenza del sottosegretario per il Sud Dalila Nesci. Saranno presenti i massimi dirigenti della Cna in Calabria provenienti dai cinque territori provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.