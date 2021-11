Innovazione digitale e sviluppo, a Vibo le imprese incontrano gli esperti

La trasformazione digitale del business ha rivoluzionato il modo di fare impresa oggi richiedendo, per stare al passo coi tempi, informazione e formazione continua sull’evoluzione di tecniche e tecnologie funzionali ad una migliore governance aziendale. «Per questo – dice il commissario Sebastiano Caffo-la Camera di Commercio di Vibo Valentia, nell’ambito di una precisa e mirata programmazione, continua a proporre alle imprese programmi di sviluppo di conoscenze e competenze digitali, nel rapporto diretto con esperti, per un supporto concreto e soluzioni personalizzate».

In quest’ottica, l’Ente, attraverso il proprio Pid (Punto impresa digitale) al fine di favorire appunto l’incontro tra offerta e domanda locale di tecnologie digitali i4.0, organizza, in collaborazione con gli esperti di Fab Lab Reggio Calabria, una serie di webinar tematici, rivolti preferenzialmente ad imprese, consulenti, professionisti, lavoratori e studenti operanti nella provincia di Vibo Valentia.

Atlante i4.0 è il primo portale nato per far conoscere le strutture nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese. Il portale è un’iniziativa promossa da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico e, proprio in questo risulta iscritta la struttura che, tra le dodici calabresi registrate, ha dato adesione all’azione formativa dell’Ente camerale vibonese.

Il primo webinar su manifattura additiva e artigianato digitale si terrà martedì 23 novembre -ore 16.30/18.00- con intervento dell’ingegnere Emanuele Marino e dell’architetto Maurizio Marrara che parleranno di realtà dei Fabrications Laboratories: il caso concreto del Fablab Reggio.

Il webinar successivo è in programma per martedì 30 novembre ore 16.30-18.00, su applicazioni pratiche i4.0 per le piccole imprese locali con relatori l’ingegnere Emanuele Marino e l’architetto Maurizio Marrara. Gli argomenti questa volta saranno centrati su la realtà degli Hacker space – Cosa fa il Fablab; Applicazioni di tecnologie IoT e di Industrial Internet per migliorare i processi e ottimizzare i costi delle imprese agricole, industriali e del commercio; Cloud, Big Data e Cybersecurity: cosa conviene implementare in una piccola impresa; Applicazioni per il settore turistico; Q&A.

La partecipazione ai webinars è gratuita e darà la possibilità di concorrere alla selezione di servizi di mentoring specifici con gli esperti del Fablab; va effettuata entro il 22 novembre per il primo webinar e il 29 novembre per il secondo, utilizzando il modulo reperibile sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it ed è aperta fino ad esaurimento posti, con ammissione in ordine cronologico di presentazione. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.