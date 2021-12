Sindacati, Nerelli riconfermato segretario responsabile Fit-Cisl Calabria

Si è svolta ieri a Pizzo, l’assemblea congressuale del presidio di Vibo Valentia-Pizzo della Fit-Cisl Calabria, che ha riconfermato Adolfo Nerelli come segretario responsabile. In segreteria, quali nuovi componenti risultano eletti Rocco Procopio e Giuseppe Virdò. Questo – riporta la sigla sindacale in una nota – è un territorio di grande potenzialità che può dare ancora tanto in termini di sviluppo occupazionale.

Il segretario del presidio Nerelli nella sua relazione rappresentato dettagliatamente la situazione del segmento trasporti a livello territoriale, mettendo in risalto le varie criticità esistenti. Tanti i punti esaminati, che hanno stimolato il qualificato dibattito, a partire dal tema della viabilità stradale, per il quale appare oramai urgente intervenire con una riqualificazione generale della rete stradale di tutta la provincia, il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, gli interventi strutturali e strategici nel porto di Vibo Marina e la gestione dei servizi sulla raccolta dei rifiuti. Altresì si continua con l’azione di promozione e di orientamento finalizzate all’occupazione dei giovani già avviata da tempo collaborando con il mondo della scuola.

L’assise congressuale odierna è stata caratterizzata dai tanti giovani presenti in sala e dal loro continuo avvicinarsi al sindacato. Ai lavori hanno partecipato e dato il loro qualificato contributo, il commissario prefettizio del Comune si Pizzo Reppucci, il coordinatore nazionale Fit Cisl Vincenzo Pagnotta, il segretario Ust Cisl MagnaGraecia Salvatore Mancuso, il responsabile Cisl Vibo Sergio Pititto, il segretario regionale Gianluca Campolongo, i segretari di presidio Antonio Domanico, Francesco Aprigliano, Domenico Posca. I lavori si sono conclusi con l’intervento del segretario generale della Fit Cisl Calabria Giuseppe Larizza.