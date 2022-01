Servizio civile, Ricadi cerca 34 volontari: ecco come presentare la domanda

Il Comune di Ricadi cerca 34 volontari da impiegare in 6 progetti di servizio civile universale. La durata del servizio è di 12 mesi. I dettagli sono contenuti in un avviso di selezione reso noto dall’ente anche attraverso i canali social. Il servizio civile rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale soprattutto per i giovani.

La presentazione della domanda

La presentazione delle domande, che dovrà avvenire on line tramite la piattaforma nazionale https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.

L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

L’iniziativa del Comune di Ricadi

Per facilitare le candidature nei giorni martedì 1 e mercoledì 2 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede comunale sarà allestito uno spazio dedicato per coloro che avessero necessità di ulteriori informazioni o supporto nella compilazione della domanda.