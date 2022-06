Vibo, il mercato settimanale di fiori e piante cambia posto

Il mercato settimanale specializzato nella vendita di piante e fiori, a Vibo Valentia, da oggi non si trova più in via D’Alessandria ma in via Aldo Moro. È quanto dispone un’ordinanza firmata dalla dirigente Adriana Teti. Resta invariato l’orario di svolgimento, dalle ore 8 alle 14. Un trasferimento temporaneo che – è spiegato nel testo del provvedimento – si è reso necessario in vista dei lavori di riqualificazione di piazza Spogliatore, che sono già stati appaltati. È proprio in quella piazza, infatti, che si tiene il mercato settimanale del sabato e, dati i lavori imminenti, si dovrà provvedere a una ricollocazione dei banchi di vendita. La sede per farlo – pare nel prossimo futuro – è stata individuata proprio in via D’Alessandria, al fine di – è spiegato nell’ordinanza – sistemare i venditori in un sito adiacente a quello attuale, riducendo così al minimo le conseguenze sia su operatori che cittadini. Da qui, quindi, la necessità di spostare il mercato dei fiori e delle piante da via D’Alessandria a via Aldo Moro.