Cugliari (Cna): «Taglio dell’Iva, delle accise e ristori per contrastare il caro energia»

«La Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna) già da diversi mesi aveva lanciato l’allarme sul rischio del caro energia ma è stata inascoltata. A causa del caro bolletta, da qui ai primi sei mesi del 2023 in Italia saranno a rischio circa 120 mila imprese del settore terziario e 370 mila posti di lavoro. Questo è quanto emerge dalle stime di Cna-Imprese in merito alla continua crescita dei costi dell’energia e a un’inflazione prossima al 9% dovuta per quasi l’80% proprio all’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche». È quanto si legge in una nota a firma di Giovanni Cugliauri, presidente regionale del Cna. [Continua in basso]

«Questo dato drammatico è ancora più incidente per le imprese della Calabria. Altissimo è il numero dei settori coinvolti, nessun settore è immune da tale crisi. L’artigianato ed il commercio al dettaglio che a luglio hanno visto quintuplicare le bollette di luce e gas, la ristorazione e gli alberghi che hanno avuto aumenti tripli, il settore dei trasporti che oltre al caro carburanti si trova a dover fermare i mezzi a gas metano per i rincari della materia prima», ha continuato Cugliari.

«È una condizione che da diversi mesi riduce la competitività delle imprese mettendo a rischio ripresa, occupazione e determina una pericolosissima spinta verso l’inflazione.