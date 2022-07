A Pizzo si è parlato di imprese e banche, Dalila Nesci: «Momento complesso per l’economia»

«Al Museo della Tonnara di Pizzo Calabro sono intervenuta al convegno “Imprese e mondo bancario” organizzato da Cna e Gruppo Iccrea per uno scambio di riflessioni sul mondo economico e sulla formazione in questo settore. È un momento complesso per l’economia italiana, c’è il problema dell’approvvigionamento del gas alternativo alla Russia, il caro delle materie prime, l’aumento dei tassi di interesse sul debito e l’inflazione e con il suo impatto non solo sui consumi, e quindi sul Pil, ma anche sui redditi, in Italia già particolarmente bassi».



Così il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci a margine dell’assise svoltasi nella cittadina tirrenica. «Insomma – aggiunge l’interessata – tanti interventi che hanno bisogno di una stabilità di Governo. Penso, ad esempio, alla riforma dell’Iva che potrebbe essere anticipata piuttosto che aspettare il 2023 per aiutare le famiglie che si trovano in seria difficoltà o abbassare le tasse e arrivare così a un salario equo. Dobbiamo guardare avanti e lavorare per costruire un progetto aperto al Paese perché abbiamo bisogno di concretezza per mettere a terra gli investimenti del Piano nazionale di riprese e resilienza e centrare gli obiettivi prefissati».