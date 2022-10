Negozianti di Vibo in crisi, la Confcommercio al Comune: «Serve un Tavolo permanente»

Incontro nella sede di Confcommercio Vibo Valentia per discutere ed affrontare le varie problematiche che riguardano gli operatori economici della città. Numerosi gli imprenditori che hanno preso parte e questo momento di confronto, nell’ottica di ricerca di soluzioni concrete alle principali esigenze delle attività commerciali. A coordinare i lavori è stato il presidente di Confcommercio Vibo Valentia Salvatore Nusdeo insieme a Tina Soriano, presidente di Confartigianato Vibo Valentia ed al direttore di Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli. [Continua in basso]

«Affrontare e tentare di risolvere le problematiche quotidiane che riguardano la città – ha dichiarato Salvatore Nusdeo – può rappresentare un concreto supporto per le attività imprenditoriali vibonesi, già costrette a fronteggiare la negativa contingenza economica nazionale. Confcommercio è costantemente impegnata in tavoli di confronto a livello nazionale per stimolare misure di sostegno alle imprese, ma appare altrettanto necessario richiamare l’attenzione e l’intervento anche delle istituzioni territoriali. Con questa finalità, a breve, si chiederà all’amministrazione comunale di istituire un Tavolo di lavoro permanente sul commercio con l’obiettivo di coinvolgere tutte le associazioni di categoria in un momento di confronto per l’individuazione di azioni condivise che possano rappresentare una risposta concreta per le attività economiche. Confcommercio, dal canto suo, – ha concluso il presidente dei commercianti – ribadisce la propria disponibilità ad una proficua e fattiva collaborazione con la certezza che anche l’amministrazione comunale, sempre attenta alle questioni di imprese e cittadini, condividerà l’importanza di questi momenti di dibattito e confronto, attraverso i quali intraprendere un percorso condiviso di supporto concreto alle imprese per un conseguente sviluppo economico della città».

