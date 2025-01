Maurizio Mazzotta nominato vicepresidente di Confcommercio Vibo Valentia

Maurizio Mazzotta è stato nominato vicepresidente di Confcommercio Vibo Valentia. Imprenditore attivo nel settore edile e titolare di diverse attività legate all’edilizia, metterà a disposizione dell’associazione la sua esperienza e competenza.

Mazzotta affiancherà il presidente Salvatore Nusdeo, impegnato nel processo di rinnovamento e consolidamento dell’associazione territoriale. La nomina si inserisce in un percorso volto a rafforzare il ruolo di Confcommercio Vibo Valentia nel supporto alle imprese locali e nello sviluppo economico del territorio.

Confcommercio Calabria Centrale esprime «i migliori auguri a Maurizio Mazzotta per il nuovo incarico, con l’auspicio che il suo contributo possa rappresentare un valore aggiunto per l’associazione e per gli associati. La scelta di Mazzotta conferma l’impegno di Confcommercio nel promuovere iniziative e progetti per valorizzare il tessuto imprenditoriale locale».