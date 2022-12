Lavoro, arriva il bando dalla Regione Calabria per 113 posti nella categoria D

La Regione Calabria assume. Centotredici i posti messi a concorso con un bando sulla Gazzetta ufficiale. Il reclutamento riguarda personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D in diversi profili dei ruoli della Regione. In particolare, il bando riguarda 80 posti da istruttore direttivo amministrativo-finanziario (codice 01) e 33 posti da istruttore direttivo tecnico (codice 02). Secondo le normative in vigore, il 30% dei posti è riservato, per ciascuno dei codici, “ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”. Tra i requisiti per l’ammissione è richiesta la laurea.

Clicca qui per il bando completo

