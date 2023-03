I prodotti del Vibonese in vetrina nel più importante mercato ortofrutticolo

Prodotti di eccellenza a chilometro zero ma anche luogo dove poter trovare prodotti provenienti dai migliori distributori nazionali e internazionali. Con i suoi quasi trenta box commerciali, Comalca è il più importante mercato ortofrutticolo del sud Italia e punto di riferimento per l’intera Calabria. «Un consorzio che lavora a pieno regime ma dotato di potenzialità che è possibile far accrescere». È quanto ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, nei giorni scorsi in visita alla società consortile, dove ha incontrato il presidente del Comalca, Daniele Maria Ciranni. [Continua in basso]

Quest’ultimo ha illustrato le attività del mercato e insieme al presidente Falbo ha avuto un proficuo colloquio con gli operatori commerciali. «I numeri del Comalca sono soddisfacenti ma potrebbero essere ulteriormente incrementati» ha chiarito ancora il presidente della Camera di Commercio commentando i risultati sinora conseguiti dal mercato ortofrutticolo. Cinquecento i fornitori e quasi mille i clienti della società consortile tra cui rivenditori ortofrutticoli, grande distribuzione organizzata o privati cittadini. «Queste cifre parlano da sole – ha aggiunto ancora Falbo – e raccontano di un impegno costante volto a valorizzare le produzioni locali in un proficuo interscambio con prodotti nazionali e internazionali. Contiamo di implementare ulteriormente le attività a vantaggio dei produttori calabresi ma soprattutto dei consumatori alla ricerca di ortofrutta di qualità».