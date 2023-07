Vibo, la sicurezza sui luoghi di lavoro al centro di un seminario alla Camera di commercio

“La sicurezza sui luoghi di lavoro – Responsabilità del Datore di Lavoro” è il tema del convegno che, organizzato dall’Arpacal con Camera di Commercio di Catanzaro- Crotone-Vibo Valentia e con l’Inail, si svolgerà lunedì 3 luglio alle ore 15:00 nella sede vibonese dell’Ente camerale al Valentianum. Un approfondimento su aspetti legislativi, tecnici e procedurali che riguardano lo specifico argomento e i soggetti che ne sono coinvolti. Se ne discuterà a chiusura di una settimana che nel solo Vibonese ha visto due incidenti sul lavoro, a Porto Salvo e Ricadi. Si parlerà – è scritto in una nota – dell’insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e manutenzioni, oltre che delle verifiche periodiche sul mantenimento dell’efficienza dei sistemi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature, che devono essere messi in atto all’interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di una più diffusa sensibilizzazione verso maggiore informazione e formazione quali strumenti efficaci di prevenzione. Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali del presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo e del segretario generale Bruno Calvetta, del commissario straordinario Arpcal Emilio Errigo e del direttore Inail Fabio Lo Faro, del presidente provinciale di Vibo Valentia dell’Ordine degli architetti Fabio Foti e degli ingegneri Pasquale Romano Mazza. L’approfondimento delle specifiche tematiche è affidato a dirigenti di Arpa Calabria e Inail che offriranno al dibattito che seguirà al loro intervento, interessanti e qualificati spunti di riflessione per un contributo fattivo alla diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro quale patrimonio comune e necessario di consapevolezza e di azione, a salvaguardia dell’integrità e del benessere dei lavoratori, ma anche, di tutta la collettività che, in assenza, ne subirebbe gli oneri, pure in termini di costo sociale.

