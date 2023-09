Lavoro, salute e contrasto alla povertà: a Vibo l’assemblea pubblica della Cgil Area vasta

Il 7 ottobre prossimo, la Cgil tutta è impegnata in una mobilitazione generale che porterà ad una grande manifestazione a Roma. In queste settimane un appello alla mobilitazione, “La Via maestra: insieme per la Costituzione”, è stato lanciato, e tante sono le associazioni, le organizzazioni, ed anche i semplici cittadini che hanno deciso di aderire, convinti anche loro che i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione debbano tornare ad essere pienamente riconosciuti e resi concretamente esigibili ad ogni latitudine del Paese. Lo riferiscono gli stessi membri della sigla sindacale.

«Lavoro, diritto alla salute, lotta alla precarietà, welfare, istruzione, contrasto alla povertà, tutela dell’ambiente, autonomia differenziata, ripudio della guerra: questi i alcuni dei temi fondamentali che chiamano ad un maggiore impegno per contrastare la deriva in corso e riaffermare la necessità di un modello sociale e di sviluppo che riparta dall’attuazione della Costituzione, non dal suo stravolgimento. In tutti i territori – si fa presente – si moltiplicano le assemblee nei luoghi di lavoro e così anche a Vibo Valentia, dove la Cgil Area Vasta ha deciso di promuovere un assemblea pubblica, aperta ad associazioni, organizzazioni, lavoratori, pensionati, disoccupati e cittadini, nella convinzione che sia necessario un impegno costante per creare un percorso di confronto, iniziativa e mobilitazione comune, che – nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuno – rimetta al centro la necessità di garantire a tutte le persone e in tutto il Paese i diritti fondamentali. Il 18 settembre, dunque, presso il sistema bibliotecario vibonese, alle ore 16, si terrà questo importante momento di incontro e confronto, a cui tutti sono invitati a partecipare e portare il proprio contributo, convinti come siamo che sia necessaria una battaglia comune per unire e cambiare il Paese».

LEGGI ANCHE: Scuola al carcere di Vibo: perse due classi per un disguido amministrativo

La revoca del reddito di cittadinanza provoca un dramma sociale nella Calabria dei poveri – Video

Scuola Calabria, disco verde dalla Regione al Piano di dimensionamento 2024/27