San Calogero, al via le domande per ottenere buoni libro

Un piccolo aiuto per le famiglie in difficoltà. Potranno accedere alla misura nuclei con Isee non maggiore ai 10mila e 632 euro

Al via le domande per l’ottenimento dei buoni libro destinati agli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Calogero. L’avviso è stato diramato dal sindaco Giuseppe Maruca. Si tratta di un piccolo aiuto per venire incontro alle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà economica. I genitori degli allievi, interessati ad usufruire del rimborso dovranno presentare richiesta al Comune utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Istituto comprensivo statale di Rombiolo o presso l’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 13 ottobre 2023. Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata l’attestazione Isee in corso di validità. Nell’avviso si fa rilevare che «i criteri di assegnazione del rimborso sono stabiliti esclusivamente sulla base del reddito della famiglia dello studente». La soglia Isee, come comunicato dalla Regione, è pari a 10mila e 632 mila euro, qualunque sia la composizione del nucleo familiare. La domanda potrà essere scaricata anche dal sito dell’ente, dall’albo pretorio on line.

