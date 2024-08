Sottopasso di Vibo Marina, l’assessore ai lavori pubblici Monteleone assicura: «A fine settembre l’inaugurazione dell’eterna incompiuta» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«A fine aprile e salvo intoppi l’opera sarà pronta», azzardava Franco Fusca, assistente del cantiere della ditta Sca Costruzioni srl. A distanza di 7 mesi da quell’impegno, il sottopasso di Vibo Marina continua ad essere una delle tante, troppe, eterne incompiute del Vibonese. Il progetto costato finora due milioni e mezzo di euro e concepito nel 2012, avrebbe dovuto decongestionare il traffico e creare un’altra via di uscita dal centro. I primi di agosto la recinzione attorno al cantiere è stata rimossa riportando alla luce la strada che costeggia l’opera. «Era ora», esclama un residente. «È da 10 anni che ci troviamo in questo stato… Che sia la volta buona…».

Qualcosa si muove nel quartiere ribattezzato “la piccola Venezia”, per l’acqua stagnante che ad ogni pioggia si formava. I recenti lavori di posizionamento delle vasche di raccolta delle acque hanno limitato il problema, ora bisogna solo concludere l’opera, perché dopo tanti anni il sottopasso di Vibo Marina, opera attesa dal 2012, continua ad essere un’eterna incompiuta. «Sembra che qualcosa si muova, non ho capito che stanno facendo, so solo che hanno tolto la barriera, ma operai non se ne vedono», ribatte un altro cittadino.

A rispondere agli interrogativi dei residenti e non solo, ci pensa il neo assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone: «I lavori sono al 90%, manca poco», rassicura. «Lunedì il cantiere riparte», prosegue fiducioso.

«La via principale che costeggia il sottopasso sarà asfaltata – spiega l’assessore – saranno inoltre sistemate le recinzioni e in ultimo verrà completata la segnaletica orizzontale e verticale. Terminati questi interventi – aggiunge Monteleone – il sottopasso sarà sottoposto a collaudo tecnico amministrativo per poi procedere all’apertura della via di collegamento». Sul cartello che indica inizio e fine lavori viene indicata la data del 10 settembre. «Ci vorranno un paio di settimane in più per terminare i lavori – ammette l’assessore – ma a fine settembre l’opera sarà inaugurata», assicura.

LEGGI ANCHE: Lavori in corso al sottopasso di Vibo Marina: «Ad aprile l’opera sarà completata – Video