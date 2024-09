Incidente sul lavoro a Paravati, Fai-Cisl Magna Grecia: «Sicurezza fondamentale per imprenditori e dipendenti»

Per il segretario del sindacato Stefano Lucia «la salvaguardia personale nelle aziende non ha distinzioni di ruolo e deve essere applicata in modo rigoroso». Ieri a restare ferito il titolare di un'azienda vinicola, travolto da una pedana

All’indomani dell’incidente sul lavoro avvenuto a Paravati di Mileto, ai danni di un imprenditore agricolo travolto da una pedana, il segretario generale della Fai-Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Stefano Lucia esprime la propria vicinanza attraverso una nota ufficiale. «Come Fai-Cisl Magna Grecia esprimiamo la nostra vicinanza all’imprenditore agricolo rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina nella frazione Paravati di Mileto, a seguito del crollo di una pedana contenente diverse casse di uva».

Il segretario generale della Fai-Cisl Magna Grecia, Stefano Lucia

«Auspichiamo che la situazione possa risolversi per il meglio – ha aggiunto il segretario generale Lucia – e che l’imprenditore possa tornare al più presto tra i suoi familiari e i suoi collaboratori. L’incidente dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che coinvolge i lavoratori ma anche gli stessi imprenditori, che soprattutto nelle nostre aziende agricole partecipano direttamente al lavoro quotidiano. Per questo, le misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro devono essere applicate in modo rigoroso e senza distinzioni di ruolo, poiché la protezione e la tutela della salute devono riguardare ogni persona presente in azienda».

«È necessario – ha poi sottolineato – fare sempre fronte comune tra tutti i soggetti coinvolti, affinché vengano messe in campo tutte le azioni necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza, a partire dagli investimenti, che non sono mai un costo, e la promozione di una cultura della sicurezza attraverso la sensibilizzazione e la formazione continua delle maestranze e di tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi. Così da garantire la massima preparazione e consapevolezza».