Al via la vendemmia a Francavilla Angitola: «Ottima annata per lo Zibibbo»

Ripresa la vendemmia a Francavilla Angitola, nel Vibonese, rinomata per la coltivazione dello Zibibbo, una delle uve più pregiate della Calabria. Dopo settimane di piogge, le condizioni meteo sono migliorate, consentendo ai viticoltori di tornare nei campi per la raccolta. Giovanni Celeste Benvenuto, titolare delle Cantine Benvenuto, esprime grande soddisfazione per l’annata 2024. «Ci riteniamo ampiamente soddisfatti e siamo ottimisti per il risultato di questa vendemmia- afferma -. È stata un’annata positiva, soprattutto dopo le difficoltà del 2023. Quest’anno abbiamo goduto di una primavera fresca con piogge adeguate, che abbiamo gestito per immagazzinare acqua nel terreno, fondamentale per affrontare il caldo di luglio e agosto. Questo ci ha permesso di ottenere uve sane e vigne rigogliose senza stress idrico», prosegue Benvenuto.

Il settembre fresco ha favorito una maturazione ottimale delle uve, garantendo una qualità eccellente. «Le uve sono sane, la produzione è buona e la qualità è davvero eccezionale. Siamo molto soddisfatti del risultato», conclude.