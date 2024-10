Il Comune di Vibo ha un nuovo dirigente, concluso il concorso: «Pianta organica rinnovata e con più professionalità»

«Il Comune di Vibo Valentia inserisce un nuovo, importante tassello all’interno del proprio organigramma». Così una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo, con la quale si dà notizia della conclusione della procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, che sarà occupato da Carla Montesanti, già dipendente dell’ente e risultata vincitrice della procedura concorsuale.

«Si delinea in maniera sempre più chiara, dunque, la nuova organizzazione del personale del Comune di Vibo Valentia – prosegue la nota -, che ad oggi può contare su quattro dirigenti più il segretario generale, a copertura di tutti i settori. Il dirigente amministrativo appena assunto si aggiunge infatti al dirigente agli Affari finanziari e Personale, al dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente, al dirigente del settore Urbanistica».

E ancora: «Vengono così garantite le posizioni apicali, alle quali si aggiungono le circa 40 assunzioni e 30 progressioni effettuate negli ultimi tempi in ogni settore, che hanno determinato un notevole rafforzamento e soprattutto un rinnovamento non soltanto anagrafico ma anche di professionalità prima del tutto assenti dalla pianta organica del Comune. Un processo virtuoso che non si è ancora concluso, e proseguirà come da indirizzo – si conclude – per garantire il giusto rapporto tra necessità e fabbisogno ed erogare servizi comunali all’altezza delle legittime aspettative della cittadinanza vibonese».