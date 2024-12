Vibo, una nuova attività apre i battenti nel centro storico. Nasce Save the Date, spazio per eventi, convegni e mostre

Una nuova attività che apre i battenti in pieno centro storico a Vibo, dove, al contrario, gli esercizi commerciali continuano a chiudere, è una buona notizia. Così, l’inaugurazione a palazzo Miceli, sul corso, di “Save The Date”, uno spazio pensato per eventi, feste private, riunioni, mostre, convegni e attività culturali, rappresenta un piccolo passo nella direzione opposta alla progressiva desertificazione del nucleo storico della città. «Daila, Mariateresa e Francesco Miceli, ideatori di Save The Date – si legge in una nota – hanno scelto di investire e puntare sulla loro città creando uno spazio che si propone di diventare un punto di riferimento per la vita della comunità vibonese e non solo».

«Abbiamo pensato a uno spazio multifunzionale, attrezzato e confortevole, attento alle esigenze della contemporaneità e inserito nel cuore vivo di Vibo Valentia, e speriamo di contribuire in questo modo al rilancio di tutta la zona commerciale», afferma Daila Miceli. Sulla stessa lunghezza d’onda il fratello Francesco, che aggiunge: «Investire a Vibo può sembrare un grande azzardo, tuttavia i legami con un territorio, quando sono profondi, vincono su qualsiasi azzardo: l’idea di fare qualcosa per la nostra città rappresentava insieme una sfida e una responsabilità; così abbiamo riflettuto su cosa mancasse a Vibo Valentia e piano piano si è sviluppata l’idea intorno a cui si è concretizzato Save The Date». L’inaugurazione è fissata per mercoledì 18 dicembre alle ore 19.