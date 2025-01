Carenza di infermieri a Vibo, i sindacati: «Al Pronto soccorso posti liberi non rimpiazzati, intervenga la Prefettura»

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing up, Fials e Nursind tornano a denunciare, «dopo le numerose segnalazioni pervenute», la grave carenza di personale infermieristico e di supporto socio-assistenziale nelle strutture sanitarie dell’Asp di Vibo Valentia, «aggravata anche dal non rinnovo dei precari Covid».

I sindacati in una nota unitaria pongono l’attenzione in particolare sulla situazione al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, «dove il personale non viene sostituito nonostante la legge lo preveda, lasciando vacanti i posti liberi senza che vengano rimpiazzati. Inoltre, le condizioni precarie di lavoro stanno provocando un aumento delle malattie tra gli infermieri, spesso dovute all’eccessivo stress», e inoltre «si sta verificando un dimensionamento e mansioni superiori di personale in servizio».

I vari reparti, denunciano le organizzazioni sindacali, «stanno attraversando un momento particolarmente delicato, che si ripercuote negativamente sia sul servizio sia sull’assistenza fornita ai pazienti. Nonostante le ripetute sollecitazioni, l’azienda sanitaria sembra restare insensibile a questo urgente bisogno, soprattutto in un settore nevralgico come quello dell’emergenza-urgenza. Ancora una volta, assistiamo con incredulità a una totale noncuranza del problema. Non possiamo continuare ad aspettare che accada qualcosa di grave per vedere degli interventi. È il momento di esplorare altre vie».

Da qui, la richiesta di un «intervento urgente e un confronto con i sindaci attraverso una conferenza apposita». I sindacati sollecitano inoltre «un’azione decisa» da parte della Prefettura: «Lo stato di agitazione del personale non può essere ignorato».