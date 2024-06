Ballottaggio, l’ottimismo di La Gamba (Fdi): «Vibo sosterrà Cosentino»

Pasquale La Gamba

«L’importante dato elettorale raggiunto in occasione delle scorse elezioni europee nella provincia di Vibo Valentia e quello ottenuto al primo turno delle amministrative della città capoluogo, ci gratifica e ci rende orgogliosi». Questo è quanto fa sapere in uno nota il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba. «Dalla disamina dei risultati elettorali alle elezioni europee – dello scorso 9 e 10 giugno -, Fratelli d’Italia si attesta ad essere il primo partito della provincia di Vibo Valentia con il 23.14%, miglior risultato ottenuto dal partito in Calabria, e primo nella città capoluogo con il 25.07%. Tutto ciò – prosegue La Gamba – conferma il grande lavoro del presidente Giorgia Meloni e del suo governo che, oltre a restituire stabilità al Paese, è risultato determinante nell’affrontare le diverse criticità e, soprattutto, a ridare credibilità all’Italia in campo internazionale». Altrettanta soddisfazione poi la esprime sul il risultato conseguito alle elezioni amministrative del capoluogo «che permetterebbe a Fratelli d’Italia, in caso di vittoria al ballottaggio, di aver ben quattro eletti a palazzo Luigi Razza, raddoppiando così la rappresentanza di partito rispetto alle scorse elezioni amministrative del 2019».

Per La Gamba e tutta la sezione, «l’ottima performance raggiunta al primo turno da Roberto Cosentino, conferma la bontà del progetto politico del centro-destra e del suo candidato sindaco. Siamo convinti che i vibonesi, anche al ballottaggio, sosterranno Roberto Cosentino quale sindaco di Vibo Valentia per dare maggiore forza all’iniziativa politico-amministrativa – con il governo nazionale e regionale – consapevoli che, in caso contrario, si rischierebbe un isolamento politico di natura ideologica, portato avanti dagli esponenti del centro-sinistra, che arrecherebbe un danno enorme e irreparabile alla città e alla sua comunità». La Gamba quindi si dice «fiducioso e convinto che ancora una volta i vibonesi sceglieranno il meglio per la città di Vibo Valentia».