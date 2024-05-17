Social
Elezioni Vibo 2024
«Non vado a votare, tanto non cambia niente»: lo sviluppo negato del porto scoraggia gli elettori di Vibo Marina - VIDEO
17 maggio, 2024
Elezioni Vibo 2024

Ballottaggio a Vibo, maratona tv e live web dalle 14.30: i risultati in tempo reale, ecco dove

Oltre che nel capoluogo vibonese, si vota fino alle 15 per eleggere il sindaco anche a Gioia Tauro e Montalto Uffugo. Lo speciale elezioni di Dentro la notizia seguirà lo spoglio in diretta, con tanti ospiti e collegamenti dalle segreterie elettorali
Redazione
Ballottaggio a Vibo, maratona tv e live web dalle 14.30: i risultati in tempo reale, ecco dove
Elezioni Vibo 2024

Ballottaggio a Vibo, alle 23 affluenza del 34,32%. Seggi aperti domani dalle 7 alle 15, poi la maratona elettorale su LaC e Il Vibonese

Domani ultima giornata di voto poi nel pomeriggio il responso delle urne . Entrambi i candidati a sindaco hanno votato oggi
Redazione
Ballottaggio a Vibo, alle 23 affluenza del 34,32%. Seggi aperti domani dalle 7 alle 15, poi la maratona elettorale su LaC e Il Vibonese
Elezioni Vibo 2024

Il M5s si mobilita per il ballottaggio Vibo, Fico e Tridico in città per sostenere Romeo

È quanto fa sapere il parlamentare pentastellato Riccardo Tucci che informa inoltre della presenza del neo eletto sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi
Redazione
Il M5s si mobilita per il ballottaggio Vibo, Fico e Tridico in città per sostenere Romeo
Elezioni Vibo 2024

Ballottaggio Vibo: che vinca Cosentino o Romeo le frazioni costiere ne usciranno sconfitte

Una situazione per Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo che hanno un grosso bacino di voti ma che non avranno un giusto numero di rappresentanti. Ecco tutti i possibili scenari
Giuseppe Addesi
Ballottaggio Vibo: che vinca Cosentino o Romeo le frazioni costiere ne usciranno sconfitte

Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
