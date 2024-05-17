«Non vado a votare, tanto non cambia niente»: lo sviluppo negato del porto scoraggia gli elettori di Vibo Marina - VIDEO

Oltre che nel capoluogo vibonese, si vota fino alle 15 per eleggere il sindaco anche a Gioia Tauro e Montalto Uffugo. Lo speciale elezioni di Dentro la notizia seguirà lo spoglio in diretta, con tanti ospiti e collegamenti dalle segreterie elettorali
L’unica candidata donna che correva sotto la bandiera del Prc ha conseguito appena 148 voti, pari allo 0,81%: «Abbiamo partecipato con l’obiettivo di denunciare un sistema che impedisce il voto libero. Ma anche tra le nostre file c’è chi si è adeguato»
Roberto Cosentino, Enzo Romeo, Francesco Muzzopappa e Marcella Murabito negli studi di LaC a meno di 48 ore dall’apertura dei seggi. Tanti gli argomenti sul tavolo, dalla mancata ricandidatura di Limardo alla visione della città
La delusione dei vibonesi intervistati per lo speciale elezioni di Dentro la notizia. Percepibile la disillusione di chi ha atteso quest’opera per oltre 20 anni per vederla inaugurata a San Valentino e subito resa inaccessibile
Ospiti della nuova puntata del format condotto da Pier Paolo Cambareri i candidati consiglieri in corsa alle imminenti elezioni. In studio anche Enrico De Girolamo e Giuseppe Sarlo. Appuntamento alle 14.30 su LaC Tv
Contenitori di notizie altrui o costruttori di contenuti per dare un contributo importante alla crescita del territorio? La riflessione del presidente del gruppo editoriale Diemmecom, partendo da Vibo Valens
L’esponente della coalizione che sostiene Muzzopappa ha attaccato il consigliere regionale: «Qui in città non avevate nessuno all’altezza?». Puntuta la replica: «Voi sareste stati costretti a scegliere un consigliere che alla Regione sta con Occhiuto e qui contro Cosentino»
Parte col botto il format dedicato alle comunali vibonesi. In studio i rappresentanti delle quattro formazioni politiche in campo per parlare dei ritardi dell'infrastruttura e delle sue prospettive di rilancio
Il format giornalistico prevede inchieste, vox populi, riassunti storici. Un nuovo strumento per affrontare la campagna elettorale e offrire efficaci spunti di riflessione utili per un voto consapevole