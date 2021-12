Tropea celebra la Ferrari: previste esposizioni e la presentazione del libro “Dentro la scuderia”

La “Rossa” pronta ad approdare a Tropea. Le scuderie Ferrari club si danno appuntamento nel borgo più bello d’Italia. Il 19 dicembre, la Perla del Tirreno accenderà i riflettori sulla squadra corse di Formula 1 con sede a Maranello. La Ferrari rappresenta da tempo la forza e la qualità del made in Italy nel mondo.

Il programma

Alle ore 16.30, in piazza Lydia Toraldo Serra arrivo e ritrovo in città dei Club Ferrari Calabria ed esposizione fuoriserie.

Alle ore 18.30, palazzo Santa Chiara, tavola rotonda e presentazione in esclusiva per il Sud Italia “Dentro la scuderia, mezzo secolo di vita e lavoro per la Ferrari” a firma di Angelo Castelli. Alle ore 19.30 firma copie con dedica da parte dell’autore e consegna premio La notte del Cavallino ad Angelo Castelli e ai club Ferrari ospiti da parte del sindaco Macrì, della Regione Calabria e del direttore Ente promozione Calabria, Luigi Saeli.