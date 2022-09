Nicotera, sabato il quinto appuntamento di Guitaromanie con duo tutto vibonese

Sabato 3 settembre alle ore 19.00 a Nicotera, nella suggestiva cornice del chiostro di Palazzo Convento, avrà luogo il quinto appuntamento del III Festival chitarristico di Nicotera – Guitaromanie 2022. Saranno protagonisti i giovani musicisti vibonesi Andrea Cuturello (chitarra) e Sara De Bonis (flauto), con il secondo dei due concerti previsti per gli allievi delle classi di chitarra del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Il duo chitarra e flauto di Cuturello e De Bonis è il secondo dedicato a questa formazione (il duo norvegese, previsto a luglio è stato posticipato al 26 ottobre). Il chitarrista vibonese Andrea Cuturello ha conseguito quest’anno la laurea di II livello con la votazione di 110/110 in chitarra classica (indirizzo solistico) sotto la guida del M° Edoardo Marchese presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Sara De Bonis ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in flauto (indirizzo solistico) con lode e menzione d’onore, sotto la guida del M° Fabio Pepe presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Attualmente frequenta il Corso Accademico di II Livello in flauto (indirizzo musica da camera).



Con questo concerto si è giunti al giro di boa del festival, i quattro concerti finora svolti hanno riscosso un grande successo di pubblico che ha sempre apprezzato e accolto con entusiasmo le performance degli artisti. Il programma del 3 settembre, “Arie d’Opera e… Tradizione”, partendo dalle accattivanti trascrizioni ottocentesche di Mauro Giuliani su alcune delle più famose arie di Rossini, esplorerà la tradizione di vari paesi attraverso i suoi massimi esponenti per quanto riguarda le composizioni per chitarra, ovvero Joaquin Rodrigo, Hector Villa Lobos e Astor Piazzolla. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.



Il programma completo si può consultare su: https://www.destinazionenicotera.com/evento/arie-dopera-e-tradizione-festival-guitaromanie-2022/

