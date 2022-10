Giornate Fai d’Autunno, nove siti aperti in Calabria: uno è nel Vibonese

Sono nove le località calabresi in cui sarà possibile seguire itinerari e visitare beni artistici e monumentali in occasione delle “Giornate Fai d’autunno”, l’iniziativa promossa dal Fondo per l’ambiente italiano in programma sabato e domenica prossimi, 15 e 16 ottobre. Tra queste anche una nel Vibonese, a Serra San Bruno. Si tratta dell’orto botanico di Villa Bonitas, che ospita un piccolo museo che racchiude la storia delle lavorazioni tradizionali locali ed una vasta catalogazione sulla biodiversità delle Serre Calabresi. A partire dal Museo delle erbe del legno e del fungo, si potranno poi scegliere, in base al livello di difficoltà desiderato, diverse passeggiate che si snodano nei sei ettari che compongono l’orto botanico. Tra i percorsi proposti, il sentiero verso la Certosa dei Santi Stefano e Bruno e la visita alle Carbonaie. [Continua in basso]

«Luoghi da scoprire e da assaporare – riferisce il Fai – facenti parte di un patrimonio diffuso dal grande valore storico, artistico, naturalistico e culturale, accompagnati da ‘narratori’ d’eccezione’». A Bivongi sarà possibile visitare il santuario di “Mamma Nostra”, che riveste un’importanza centrale per l’intera comunità in quanto custodisce preziosi manufatti lignei di cui verranno approfondite la storia e riferite alcune curiosità. Tra questi, la statua di Maria Santissima Mamma Nostra del 1782, opera di maestranze napoletane e capolavoro tra i più importanti della scultura lignea del Settecento in Calabria. Sempre a Bivongi potranno essere visitati la Centrale Idroelettrica, importante testimonianza di archeologia industriale facente parte dell’Ecomuseo delle ferriere e delle fonderie di Calabria, ed il sito termale “Bagni di Guida”, la cui sorgente di acque solfuro-alcaline è denominata ‘Acque Sante’ per le sue virtù terapeutiche. E ancora a Bivongi il Fai segnala per le “Giornata d’autunno” il monastero arabo-bizantino-normanno di San Giovanni Therestìs (Mietitore), risalente al secolo XI, ed Mulino “do Furnu”, che rappresenta, insieme alla contigua Ferriera Fieramosca, una straordinaria testimonianza del passato industriale della vallata dello Stilaro. Se ne ripercorrerà la storia, dalla sua nascita fino alla progressiva dismissione, avvenuta nel secondo decennio del XVII secolo.

A Stilo il Fai fa riferimento alla Fonderia borbonica Ferdinandea, che sorge nel Parco naturale regionale delle Serre. A Bagaladi vengono segnalati i percorsi "Gaginiani". In particolare, si fa riferimento al Crocifisso attribuito alla bottega di Giovan Battista e Giovan Domenico Mazzolo, risalente alla seconda metà del XVI secolo, ed al gruppo dell'Annunciazione della Vergine, commissionato nel 1504 ad Antonello Gagini. Il gruppo, tornato fruibile dopo il recente restauro, sarà illustrato ai visitatori da coloro che hanno messo in atto l'intervento di recupero. Sarà inoltre possibile conoscere la vita artigianale della Valle del Tuccio, con i suoi frantoi e mulini, attraverso il percorso storico naturalistico "Le vie dell'acqua".