Vibo, all’Auditorium dello Spirito santo il concerto dei Maestri Patanè e Mazzarino

Giovedì 8 giugno 2023, l’Auditorium dello Spirito Santo, alle ore 18:00, farà da cornice al quattordicesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da AMA Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo. Il duo d’eccezione composto dai Maestri Stefania Patanè e Giovanni Mazzarino, due eclettici musicisti di grande levatura artistica, sapranno rivelare un forte coinvolgimento emozionale ricco d’interplay, accanto ad una matura e personale visione della musica, in cui il denominatore comune è imprescindibilmente la tradizione jazzistica. L’inconfondibile energia di Stefania Patanè, voce di spicco del panorama jazzistico italiano, si fonderà con l’anima di Giovanni Mazzarino, musicista di indiscusso spessore artistico annoverato come uno fra gli artisti di maggiore personalità nel panorama jazzistico nazionale ed internazionale, per dar vita ad un omaggio alla Musica con uno spettacolo dal mood inconfondibile. Entrambi di origine siciliana e con una già avviata collaborazione didattica, Stefania Patanè, docente di Canto Jazz al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, e Giovanni Mazzarino, titolare della Cattedra di Tecniche di Improvvisazione Musicale sempre al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, per l’occasione interpreteranno un programma ricercato intriso di ritmi e melodie mediterranee che si fondono con armonie e groove di importazione afroamericana.

