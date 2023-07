Nicotera, tutto pronto per l’evento “Magic Night”

Una serata all’insegna della musica, del ballo e dell’intrattenimento quella che si svolgerà sabato 29 luglio a Nicotera, a partire dalle ore 22.30 in Piazza Garibaldi. A organizzare l’evento è stata la Consulta comunale del commercio, nata qualche mese fa per raggruppare i commercianti e gli operatori turistici della cittadina, con a capo la presidente Luciana Ceravolo. «La serata è stata organizzata in maniera del tutto autonoma senza alcun contributo pubblico ma unicamente con risorse proprie e grazie alla generosità di alcuni degli esercenti del posto. Il programma dell’evento prevede social dance, intrattenimento pubblico con salsa, merengue, bachata di coppia, animazione latina con balli di gruppo e giochi di animazione», si legge in una nota.

Molto soddisfatta di questa prima iniziativa è la stessa presidente della Consulta, Luciana Ceravolo: «La prima dimostrazione del fatto che con un po’ di buona volontà, con l’impegno e la generosità degli associati si possono organizzare tanti momenti come questo che di certo sarà il primo ma non l’ultimo. La Consulta – sottolinea la presidente – è nata appena otto settimane fa ma ha già dimostrato tutta la sua vitalità e la sua ferma intenzione di dare un contributo originale e costruttivo al miglioramento del paese, della sua immagine e della sua attrattività, oltre che alla promozione del comparto turistico e commerciale che – sottolinea ancora – sono i due principali comparti economici e produttivi su cui si regge l’economia locale. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio direttivo, tutti gli associati che si sono spesi per l’organizzazione di questa serata e tutti gli esercenti che hanno contributo economicamente alla sua organizzazione. La Consulta, quindi, aspetta residenti, turisti e cittadini anche dei paesi limitrofi per passare una serata al ritmo di una musica coinvolgente e appassionante, in uno dei centri storici più belli di tutta la nostra regione».

