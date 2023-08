Limbadi, la frazione San Nicola si prepara per ospitare la tradizionale sagra paesana

La piccola frazione di San Nicola de Legistis (comune di Limbadi) “Paese del fanciullo” in questi giorni è in fermento e si veste di colori ospitali, con la sagra paesana prevista per sabato 12 agosto, alle 20.30. Il comitato festa con la partecipazione dell’intera comunità, guidati da don Michele Arena, si sta mobilitando per preparare l’appuntamento conviviale (giunta alla XIV edizione) per organizzare un menù ricco di prodotti tipici della tradizione contadina. Gli ospiti potranno gustare i classici fileja con i ceci o salsa di pomodoro e nduja, e poi patate, melanzane, pomodori, fritti e arrostiti; ceci cotti nella pignatta, panini con salsiccia, e tanti altri cibi che fanno parte della classica dieta mediterranea coltivati sul territorio. Ma anche la pizza e pane nel forno a legna, e le prelibate ciambelle e angurie. Tutte queste vivande accompagnate dal vino locale spillato direttamente dalla botte. Il cuore pulsante della sagra sarà la piazza principale di fronte alla chiesa, dove a partire dalle 21.30 si esibirà il gruppo etno-popolare i “Tarantanova dello Stretto”. Intanto anche i giovani si mobilitano e su sollecitazione di don Michele Arena, hanno iniziato a dipingere e colorare le vie del paese.

L’evento della sagra sarà preceduto da un altro spettacolo, che si svolgerà domani giovedì 10, per la ricorrenza di San Lorenzo, a partire dalle 20.30, con protagonisti gli “Otto più”, composto inizialmente da otto strumentisti. Il gruppo che nasce a Strongoli (Crotone) si caratterizza per l’originale spettacolo che rielabora le sonorità mediterranee: ha un’anima che si ispira alla classica banda che sfila per le vie del paese durante le feste e si connota in particolare per i loro strumenti a fiato con una proposta musicale coinvolgente, divertente, dal ritmo allegro e colorato, frutto di un connubio di diversi generi musicali rivisitati, in cui è prevalente il balcanico. Le musiche sono composte e arrangiate dai maestri Arturo Fazio e David Chiarotti.

