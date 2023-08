Sciconi, la prima festa della birra riscuote ampi consensi

Riscontri positivi per “A Birrata”, la prima festa dedicata alla bionda promossa a Sciconi, frazione di Briatico. L’iniziativa è nata dall’idea del gruppo giovanile Sci-conidoni. Il campo sportivo parrocchiale del piccolo paesino ha accolto numerosi visitatori ed emigrati, turisti e gente del posto. Più che una classica sagra è stata un incontro tra amici e un’occasione per gustare in compagnia buon cibo e ottime birre alla spina. L’evento è stato curato nei minimi dettagli dai giovani e meno giovani del gruppo. È stata allestita un’area dedicata alle birre e una Selfie zone per immortalare la serata. “Nobilitatu”, “Liccardu” e “Sfilatino” i tre panini preparati abilmente con prodotti di ottima qualità, sono stati molto apprezzati dagli ospiti. Non sono mancate patatine fritte e dolci tipici tradizionali. Il gruppo musicale “Notte di Note” ha allietato la serata coinvolgendo il pubblico. Ognuno ha messo i propri talenti a servizio degli altri e il grande gioco di squadra ha consentito l’ottima riuscita della festa. Il gruppo giovanile Sci-conidoni, fondato per il ripristino delle strutture sportive della parrocchia, ha grandi progetti per il futuro e nell’ultimo anno è stato protagonista di varie iniziative che hanno ridato vita alla piccola comunità, tra cui la festa di S.Martino, la “serata dello stocco” e le “serate della pizza”. Stanchi ma soddisfatti dei risultati ottenuti, sempre pronti a migliorarsi, gli organizzatori commentano: «Al momento stiamo facendo il possibile, ma in futuro ci specializzeremo sull’impossibile».

