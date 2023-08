Filogaso, tutto pronto per la tradizionale festa di San Francesco di Paola

Tutto pronto per la Festa di San Francesco di Paola a Filogaso che si tiene tradizionalmente in questo periodo dell’anno. L’evento, organizzato dal comitato guidato dal parroco don Giancarlo Lo Riggio, ha come obiettivo quello di creare convivialità e fratellanza tra tutta la comunità e i numerosi visitatori che giungono da fuori. Ricco il programma, sia religioso che civile. Le funzioni religiose avranno inizio domenica 27 agosto con una giornata di preghiera per i giovani e di testimonianza della Giornata Mondiale della Gioventù svolta a Lisbona il 6 agosto scorso e si concluderanno lunedì 4 settembre con la memoria di Santa Rosalia Vergine ed Eremita di Palermo, la cui statua è custodita nella chiesa di San Francesco e di cui quest’anno ricorre l’Anno Giubilare Rosaliano per celebrare il IV centenario del ritrovamento dei resti mortali di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino. Altri due importanti momenti di preghiera si vivranno giovedì 31 agosto, dove durante la messa delle ore 18:30 ci sarà l’inaugurazione e la benedizione dell’Altare Madonna del Miracolo, protettrice dell’Ordine dei Minimi, mentre Ddomenica 3 Settembre, giorno dei festeggiamenti solenni in onore di San Francesco, con la processione alle ore 17:15 seguita dalla santa messa all’aperto presieduta dal vescovo Attilio Nostro. Ricco di appuntamenti anche il programma civile. Si parte venerdì 1 settembre alle ore 17:00 con la tradizionale zeppolata in piazza Dante, dove fin dalle prime ore del pomeriggio numerose volontarie lavoreranno l’impasto morbido e gustoso a base di farina, acqua e lievito. La serata si concluderà con la commedia “U Massaru Carmelu” a cura della Compagnia Teatro Popolare di Vibo Valentia e la degustazione dei tartufi di Pizzo. Sabato 2 settembre alle ore 21:00, momento clou con la gran salsicciata in piazza dove, oltre ai panini con salsiccia e “pipi e patati”, si potrà degustare anche lo spezzatino, tipico piatto della gastronomia locale. Non mancheranno inoltre dolci, sangria, caffè e amaro. Alle ore 22:00 inizierà il tanto atteso concerto di Ciccio Nucera & Davis Muccari, che allieteranno la serata con la tradizionale musica popolare. I festeggiamenti civili si concluderanno domenica 3 settembre, dove alle ore 21:00 inizieranno i tradizionali e pittoreschi incanti votivi. Durante la serata sarà possibile degustare i “fileja” e il tradizionale “social cuoppo”, preparati dai volontari dell’associazione La Goccia di Vibo Valentia, importante realtà locale di volontariato, che ha tra i vari obiettivi quello di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con diversa abilità.

LEGGI ANCHE: Lotta al cancro, a Filogaso l’iniziativa benefica “Matilde, una bimba per i bimbi”

Torna la Varia di Palmi: il 27 agosto diretta in esclusiva su LaC Tv – Video

A Vibo Marina in scena il musical “Notre Dame De Paris”