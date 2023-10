il Mercatino del Libro Usato al Sistema Bibliotecario Vibonese

Il Sistema Bibliotecario Vibonese ha annunciato un evento dedicato agli amanti dei libri e della cultura. Domenica 22 ottobre 2023, infatti, presso palazzo Santa Chiara, dalle ore 9:30 alle 13:00 si terrà il Mercatino del Libro Usato. «Il Sistema Bibliotecario Vibonese – si legge in una nota -, in continuo impegno per arricchire le proprie collezioni, riceve periodicamente delle generose donazioni di libri da parte dei cittadini. Spesso, questi doni includono volumi già posseduti o non considerati coerenti con le raccolte bibliotecarie. Per dare nuova vita a questi tesori di carta e promuovere la circolazione e lo scambio tra i lettori, la Biblioteca ha organizzato un affascinante Mercatino del Libro Usato. In questo evento unico, si avrà l’opportunità di esplorare una vasta selezione di libri acquistabili con un’offerta libera. Ma non solo libri. Infatti, per gli amanti della musica sarà allestito un angolo dedicato ai cd musicali. Da segnalare anche l’iniziativa dei “Libri al Buio”, dove con un’offerta libera si potrà scegliere una busta con degli indizi riferiti al libro che contiene al suo interno». Il ricavato di questo evento sarà destinato al rinnovo delle stesse collezioni della Biblioteca: «Partecipando al Mercatino del Libro Usato, non solo si potrà ampliare la propria biblioteca personale, ma si contribuirà anche a sostenere l’arricchimento culturale di tutta la comunità». L’intera mattinata sarà animata da diverse attività quali: “Lettere d’Autunno” (alle 10:30): un reading curato dall’Accademia di Studi Teatrali Fughe Organizzate; “Il Ladro di Foglie” di Alice Hemming (alle 12:00): Letture ad alta voce per bambini e famiglie.

